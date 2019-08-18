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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ağustos 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasına Konyaspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Antalyaspor, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/19.15/İzmir/Malatya/İstanbul/21.45)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Hatayspor-Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor, Altay-Ümraniyespor, Akhisarspor-Adanaspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Bolu/16.30/Erzurum/19.15/İzmir/Manisa/21.45)

3- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Atina/18.00)

4- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sona erecek.

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Gündem Özeti 18 Ağustos 2019

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