GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Kişinev'deki temaslarının ardından Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'a geçecek.
- Erdoğan, Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi binasında gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ve Vlah ile Altındağ Belediyesince onarımı yapılan Kültür Evi’nin ile TİKA tarafından onarılan Komrat Bölge Hastanesi Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi'nin açılışına katılacak.
- Kent meydanında Gagauz Özerk Yeri halkına hitap edecek Erdoğan, Vlah tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine iştirak edecek.
(Komrat)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ve Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğine katılacak.
(İstanbul/11.00-14.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya hareket edecek.
(İstanbul/13.00)
4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 6. Ankara İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliğine katılacak.
(Ankara/09.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Rekabet Kurumunda düzenlenen Perşembe Konferansları kapsamında, "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışı" konusunda kurum çalışanlarına hitap edecek.
(Ankara/11.00)
3- TBMM KİT Komisyonunda Elektrik Üretim AŞ, Soma Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ'nin 2015 ve 2016 hesapları görüşülecek.
(TBMM/11.00/12.30)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/11.15)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 BRICA İstanbul Zirvesi"ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
(İstanbul/11.30)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin beklenti anketi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Tiran'da temaslarda bulunacak.
(Tiran)
2- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ikinci gün oturumları yapılacak.
(Brüksel)
3- AB ve Asya ülkelerinden 51 lider, 12. Asya-Avrupa Buluşması (ASEM) Zirvesi'nde bir araya gelecek.
(Brüksel)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
2- 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Bilkent Otel'de açıklanacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Moskova/20.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti
Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum