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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Kişinev'deki temaslarının ardından Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'a geçecek.

- Erdoğan, Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi binasında gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ve Vlah ile Altındağ Belediyesince onarımı yapılan Kültür Evi’nin ile TİKA tarafından onarılan Komrat Bölge Hastanesi Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi'nin açılışına katılacak.

- Kent meydanında Gagauz Özerk Yeri halkına hitap edecek Erdoğan, Vlah tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine iştirak edecek.

(Komrat)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ve Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğine katılacak.

(İstanbul/11.00-14.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya hareket edecek.

(İstanbul/13.00)

4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 6. Ankara İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Rekabet Kurumunda düzenlenen Perşembe Konferansları kapsamında, "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışı" konusunda kurum çalışanlarına hitap edecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM KİT Komisyonunda Elektrik Üretim AŞ, Soma Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ'nin 2015 ve 2016 hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00/12.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.15)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 BRICA İstanbul Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin beklenti anketi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Tiran'da temaslarda bulunacak.

(Tiran)

2- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- AB ve Asya ülkelerinden 51 lider, 12. Asya-Avrupa Buluşması (ASEM) Zirvesi'nde bir araya gelecek.

(Brüksel)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Bilkent Otel'de açıklanacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)

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18 Ekim 2018 AA Gündem Özeti

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