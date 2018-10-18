GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Kişinev'deki temaslarının ardından Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'a geçecek.

- Erdoğan, Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi binasında gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ve Vlah ile Altındağ Belediyesince onarımı yapılan Kültür Evi’nin ile TİKA tarafından onarılan Komrat Bölge Hastanesi Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi'nin açılışına katılacak.

- Kent meydanında Gagauz Özerk Yeri halkına hitap edecek Erdoğan, Vlah tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine iştirak edecek.

(Komrat)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ve Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğine katılacak.

(İstanbul/11.00-14.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya hareket edecek.