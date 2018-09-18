GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri'yle Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/13.30) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31. Ahilik Haftası kapsamında Yaran Kültür kutlamaları ve İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışına katılacak. (Çankırı/10.00/12.00) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ANFAŞ Antalya Expo Center, Zeytinpark ve Şehir Müzesi Projesi'nin yürütüldüğü alan ile ATSO Kaleiçi evinde incelemede bulunacak, ATSO Antalya Kültür Sanat Merkezi ve Antalya Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek. (Antalya/12.30-18.00) 4- CHP Genel Başkan yardımcıları Aykut Erdoğdu ile Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30/11.30) EKONOMİ 1- TÜİK, temmuz ayı perakende satış endeksleri ile 2017 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00) 2- Hazine, 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. (Ankara) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30)

\ - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanması devam edecek. (Kocaeli/09.30) SPOR 1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftası A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.