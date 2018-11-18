GÜNDEM ÖZETİ / 18 Kasım 2018

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/20.00)

9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş maçıyla sona erecek.

(Bursa/17.30)

10- Voleybol Efeler Ligi'nde 6. hafta, Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Arhavi Belediyespor-Ziraat Bankası, Tokat Belediyesi Plevne-Fenerbahçe ile Arkas Spor-Galatasaray müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Artvin/Tokat/15.30/İzmir/16.00)

11- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlanacak.

12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun son yarışı Valencia Grand Prix'si koşulacak.

(Valencia/16.10)

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