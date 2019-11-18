GÜNDEM ÖZETİ / 18 Kasım 2019

(Diyarbakır)

SPOR

1- Dünya halterinin efsane ismi, olimpiyat şampiyonu, "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yılında Türkiye Halter Federasyonu tarafından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

(İstanbul/14.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın son maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile Sigortam.net İTÜ Basket karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası, Arhavi Voleybol-Arkas Spor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Artvin/19.00)

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