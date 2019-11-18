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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Kasım 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 00:12 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenecek "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde yer alacak.

(Ankara/09.30)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Yönetici Eğitimi Semineri" ve "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"na iştirak edecek.

(Antalya/10.00/12.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 bütçesi ve 2018 kesin hesaplarıyla kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığının 2018 kesin hesabı görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Hong Kong)

2- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales’in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Bogota)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı", "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" alt temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de başlayacak.

(İstanbul/09.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Dünya halterinin efsane ismi, olimpiyat şampiyonu, "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yılında Türkiye Halter Federasyonu tarafından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

(İstanbul/14.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın son maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile Sigortam.net İTÜ Basket karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası, Arhavi Voleybol-Arkas Spor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Artvin/19.00)

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