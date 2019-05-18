GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, millet bahçesi, Protokol Camisi inşaat ve Lavuar alanları ile liman gezi yolunda incelemede bulunacak, vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek.

(Zonguldak/13.30/16.00/20.08)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de muhtarlarla buluşacak, Sultangazi Belediyesi'ni ziyaret edecek, fabrika ve esnaf ziyareti yapacak, İstanbul Eflani Derneği ve Çarşamba Çukur Bostan Şehir Parkı'nda düzenlenecek iftar programları ile Of Hayrat Vakfı ve Çaykara Derneği'nin sohbet programı ve Sivas Çınarlı Vakfı'nın düzenlediği sahur etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00-01.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Lisede ne yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kudüs ve Tarihimiz Derneğinin Eyüp Sultan Kültür Merkezi'ndeki iftarına katılacak.