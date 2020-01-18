GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ocak 2020

(İstanbul/11.00)

7- 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda final müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/12.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. hafta 3 maçla, Kadınlar Süper Lig'de ise 11. hafta tek maçla başlayacak.

9- TFF 2. Lig'de 19. hafta 7, TFF 3. Lig'de 19. hafta 5 maçla başlayacak.

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