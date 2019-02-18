GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya Valiliğini ve Belediye Başkanlığını ayrı ayrı ziyaret edecek, tarihi kültürel müze ve yapılarda incelemelerde bulunacak, Sultan II. Bayezid Külliyesi Camisi açılışına katılacak, turizm sektör temsilcileriyle buluşacak, esnafla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Amasya/10.00-17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tokat Valiliği ile Belediye Başkanlığına ayrı ayrı ziyarette bulunacak, Bilim ve Sanat Merkezi, Tasarım Atölyesi, Şehir Müzesi açılışlarına katılacak, milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşacak, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda konuşacak.

(Tokat/09.45-15.30)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir Valiliğini ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, Şehir Hastanesi'nde ambulans teslim törenine katılacak ve hastaneyi gezecek, sağlık çalışanlarıyla öğle yemeğine iştirak edecek, Yunus Emre Hastanesi'ne ziyarette bulunacak, tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya gelecek, Down sendromlu ve SMA hastası çocuklar ve aileleriyle akşam yemeğinde buluşacak.