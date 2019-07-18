GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2019

1- Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Çaycuma Mobilya Fuarı açılış törenine katılacak, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek ve bazı fabrikaların açılış törenine iştirak edecek, Filyos Endüstri Bölgesi ve Liman Bölgesi ziyaretlerini gerçekleştirecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

2- Beşiktaş, eski futbolcusu Fabian Ernst ile yapılacak iş birliği toplantısı kulüp başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla Vodafone Park'ta yapılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Fransa Bisiklet Turu, Toulouse - Bagneres-de-Bigorre arasındaki 12. etap yarışıyla devam edecek.

4- İsrail'de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak.

(Tel Aviv/18.15)

5- UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

