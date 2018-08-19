GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş, Akhisarspor-Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü ve Galatasaray-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.
(Erzurum/Manisa/19.15/Antalya/İstanbul/21.45)
2- Spor Toto 1. Lig'de 2. haftaya Adana Demirspor-Denizlispor, Afjet Afyonspor-Altay, Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor ve Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Adana/Afyonkarahisar/19.15/Gaziantep/Eskişehir/21.45)
3- Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.
(Hamburg/16.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim
Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!
Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum