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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş, Akhisarspor-Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü ve Galatasaray-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Manisa/19.15/Antalya/İstanbul/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. haftaya Adana Demirspor-Denizlispor, Afjet Afyonspor-Altay, Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor ve Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Adana/Afyonkarahisar/19.15/Gaziantep/Eskişehir/21.45)

3- Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Hamburg/16.00)

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19 Ağustos 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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