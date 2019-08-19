GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Türkiye Maarif Vakfının 55 ülkedeki direktörlerinin katılacağı 7. İstişare Toplantısı İstanbul'da başlayacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda yapılacak maçla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Eskişehirspor-Keçiörengücü müsabakasıyla sona erecek.

(Eskişehir/20.00)

3- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

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