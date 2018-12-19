GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2018

(Aydın/19.00)

11- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürüyor.

- Organizasyonun ikinci yarı final maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile Japonya ekibi Kashima Antlers karşı karşıya gelecek.

(Abu Dabi/19.30)

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