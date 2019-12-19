GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ve Kırgız Jogorku Keneşi Başkanı Dastanbek Cumabekov ile ikili görüşmelerde bulunacak.

- “Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar” temalı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek Erdoğan, daha sonra liderler toplantısına katılacak.

- Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenecek "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansına katılacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valiliği ziyaret edecek, enerji koordinasyon toplantısı ile enerji konferansına iştirak edecek. AK Parti İl Başkanlığı ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunacak, PETFORM 11. Arama ve Üretim Sektörü İstişare Toplantısına katılacak

(Batman/13.30-17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması" toplantısına katılacak, Basmane'de "AK Nokta" ziyareti yapacak.