GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere temasları kapsamında, üniversite topluluğu The Oxford Union'da konuşacak.
(Londra)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mesleğim var geleceğim var" projesi sertifika törenine katılacak.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak Renault fabrikasının temel atma törenine iştirak edecek.
(Bursa/10.00)
2- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.
(Ankara/11.00)
3- TÜİK, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TOBB, eylülde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
5- AB ülkelerinin büyükelçileriyle çalışma yemeği, TOBB, İKV ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilecek.
(Ankara/13.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşecek, iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek.
- Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, daha sonra Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüşme gerçekleştirecek.
(Tiran/Priştine)
2- Avrupa Birliği ve Asya ülkelerinden liderlerin katılımıyla 12. Asya-Avrupa Buluşması (ASEM) Zirvesi'nin son gün oturumları yapılacak.
(Brüksel)
3- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in katılımı ile Avrupa Birliği-Güney Kore Zirvesi gerçekleştirilecek.
(Brüksel)
4- Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında 30. cuma gösterileri takip edilecek.
(Gazze)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliğe ziyarette bulunacak, cuma namazı kıldıracak ve cuma hutbesi irat edecek, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne ziyaret gerçekleştirecek.
(Tunceli/10.30/11.30/13.00) 2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul)
3- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT 1- 5. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde başlayacak.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Khimki, Fenerbahçe de Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Moskova/20.00/Kaunas/20.45)
2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Bursaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.
(İstanbul/20.30)
3- Spor Toto 1. Lig'de 9. haftanın ilk maçında Denizlispor ile Afjet Afyonspor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Denizli/19.00)
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