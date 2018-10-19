GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere temasları kapsamında, üniversite topluluğu The Oxford Union'da konuşacak. (Londra) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mesleğim var geleceğim var" projesi sertifika törenine katılacak. (Ankara/10.30) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak Renault fabrikasının temel atma törenine iştirak edecek. (Bursa/10.00) 2- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak. (Ankara/11.00) 3- TÜİK, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 4- TOBB, eylülde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak. (Ankara/10.00) 5- AB ülkelerinin büyükelçileriyle çalışma yemeği, TOBB, İKV ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilecek. (Ankara/13.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşecek, iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek.

- Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, daha sonra Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüşme gerçekleştirecek. (Tiran/Priştine) 2- Avrupa Birliği ve Asya ülkelerinden liderlerin katılımıyla 12. Asya-Avrupa Buluşması (ASEM) Zirvesi'nin son gün oturumları yapılacak. (Brüksel) 3- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in katılımı ile Avrupa Birliği-Güney Kore Zirvesi gerçekleştirilecek. (Brüksel) 4- Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında 30. cuma gösterileri takip edilecek. (Gazze) 5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliğe ziyarette bulunacak, cuma namazı kıldıracak ve cuma hutbesi irat edecek, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne ziyaret gerçekleştirecek. (Tunceli/10.30/11.30/13.00) 2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşanan gelişmeler takip ediliyor.