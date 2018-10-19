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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere temasları kapsamında, üniversite topluluğu The Oxford Union'da konuşacak.

(Londra)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mesleğim var geleceğim var" projesi sertifika törenine katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak Renault fabrikasının temel atma törenine iştirak edecek.

(Bursa/10.00)

2- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB, eylülde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- AB ülkelerinin büyükelçileriyle çalışma yemeği, TOBB, İKV ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilecek.

(Ankara/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşecek, iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek.

- Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, daha sonra Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüşme gerçekleştirecek.

(Tiran/Priştine)

2- Avrupa Birliği ve Asya ülkelerinden liderlerin katılımıyla 12. Asya-Avrupa Buluşması (ASEM) Zirvesi'nin son gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in katılımı ile Avrupa Birliği-Güney Kore Zirvesi gerçekleştirilecek.

(Brüksel)

4- Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında 30. cuma gösterileri takip edilecek.

(Gazze)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliğe ziyarette bulunacak, cuma namazı kıldıracak ve cuma hutbesi irat edecek, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne ziyaret gerçekleştirecek.

(Tunceli/10.30/11.30/13.00) 2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT 1- 5. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Khimki, Fenerbahçe de Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Moskova/20.00/Kaunas/20.45)

2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Bursaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

3- Spor Toto 1. Lig'de 9. haftanın ilk maçında Denizlispor ile Afjet Afyonspor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Denizli/19.00)

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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2018

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