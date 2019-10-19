GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2019

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol, Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo müsabakalarıyla başlayacak.

(Elazığ/13.30/Adana/15.15)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasına Fenerbahçe Opet-Atlas Global Yeşilyurt, Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları-Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/19.00/Ankara/14.00/Bursa/17.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta 2 maçla başlayacak.7- TFF 2. Lig'de 9. hafta 6, TFF 3. Lig'de 9. hafta ise 3 maçla başlayacak.

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