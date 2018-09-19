GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı'nın açılışına katılacak. (Moskova) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırp mevkidaşı Nebojsa Stefanovic ile bir araya gelecek. Türkiye ve Sırbistan arasında güvenlik iş birliği alanında niyet beyanı imza törenine katılacak Soylu ve Stefanovic, ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Belgrad) 3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haliliye Eğitim Kampüsü açılışına katılacak, geçici eğitim merkezinde incelemede bulunacak, Valilik ve Karaköprü ilçesi okul ziyaretlerinden sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (Şanlıurfa/10.00/11.30/12.00/13.30/14.30) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu inşaatında incelemede bulunacak. (Ankara/09.00) 3- TÜİK, ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) 4- Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile Bereket Sigorta AŞ Genel Müdürü Mahmut Güngör, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelecek. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'daki görüşmenin ikinci aşaması için yeniden bir araya gelecek. (Seul) 2- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Türkiye-Rusya mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor. (İdlib) 3- Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar izleniyor. (Deyrizor) 4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Sana) GÜNCEL 1- Suriye sınırına askeri sevkiyat ve İdlib'e insani yardım faaliyetleri izleniyor. (Hatay) 2- Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Afyonkarahisar) 3- Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kırıkkale/13.30) 4- Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığında gazilerin yer aldığı heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek, Ulus'taki Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak. (Ankara/10.00/11.00) 5- Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları takip ediliyor. 6- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) - Eski Develi Belediye Başkanı Recep Özkan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Kayseri/09.30) - Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın, "himmet" toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) KÜLTÜR SANAT 1- Avanos ilçesinde çeşitli ülkelerden seramik sanatçılarının katılımıyla "Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu" düzenlenecek. (Nevşehir/12.00) 2- "Kansersiz Yaşam Senin Elinde" sosyal sorumluluk projesi sergisi ünlü isimlerin katılımıyla Zorlu PSM'de açılacak. (İstanbul/16.30) SPOR 1- UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Eylül Perşembe günü yapılacak 2018-2019 sezonu grup ilk karşılaşmaları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, maçların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/17.00/Zagreb/20.00/Manisa/16.30) 2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftası E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.