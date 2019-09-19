GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2019

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı"na iştirak edecek.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi ve gazi ve gazi aileleri ile yemek programına katılacak.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Töreni ile yemek programına iştirak edecek.

1- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor.

(İstanbul/10.00)

5- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları yapılacak.

- C Grubu'nda Trabzonspor, İspanya'nın Getafe, J Grubu'nda Medipol Başakşehir, İtalya'nın Roma, K Grubu'nda ise Beşiktaş, Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Getafe/19.55/Roma/Bratislava/22.00)

2- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

- Şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 62 ve 68 kilolar ile erkekler serbest stil 57 ve 65 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller yapılacak.

(Nur Sultan/08.00/13.45)

3- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlanacak.

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