GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da vatandaşlarla buluşacak, Pendik'te Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek, halkla bir araya gelecek ve inşaat sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak.

(İstanbul/12.00/15.00/16.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılacak, Valiliğe ve Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/10.00-13.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği Buluşması ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı "Kardeşlik Meclisi" buluşmasına katılacak.