GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2018

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edilecek. Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov'la görüşecek Bakan Pekcan, Türkiye-Bulgaristan İş Forumu'na katılarak iş dünyası temsilcilerine hitap edecek, Maliye Bakanı Vladislav Goranov'la ikili görüşme gerçekleştirecek.

- FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılamasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile 20 Kasım Salı günü oynanacak hazırlık maçı öncesi Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Milliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Antalya/18.30/19.00)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son haftaya A, B, C ve D liglerinde 9 maçla devam edilecek.

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