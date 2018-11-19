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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan için Selimiye Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

- Bircan'ın cenazesi, Enez ilçesine bağlı Hasköy'de toprağa verilecek.

(Edirne/13.05)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hilton Garden Inn'de düzenlenecek "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" açılış toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edilecek. Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov'la görüşecek Bakan Pekcan, Türkiye-Bulgaristan İş Forumu'na katılarak iş dünyası temsilcilerine hitap edecek, Maliye Bakanı Vladislav Goranov'la ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Sofya)

2 - Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı perakende satış endekslerini açıklayacak.

(10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde BM Genel Merkezinde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı (Mİ) 8'inci Küresel Forumu'na katılacak.

(New York)

2 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.30)

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu Jandarma personeli 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Konya'da FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 25’i tutuklu 65 sanığın yargılanması sürecek.

(Konya/09.30)

2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılamasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile 20 Kasım Salı günü oynanacak hazırlık maçı öncesi Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Milliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Antalya/18.30/19.00)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son haftaya A, B, C ve D liglerinde 9 maçla devam edilecek.

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