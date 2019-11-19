GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- AK Parti, CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/11.30/13.30/12.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'dan, milletvekilleri, Vali Yakup Canbolat ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin başkanlarını makamında kabul edecek. (Ankara/09.30) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için, Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenecek törene katılacak. (İstanbul/10.00) 3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Solhan'da tekstil atölyesi açılış törenine iştirak edecek. (Bingöl/14.30) 4- TBMM'den - TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (TBMM/15.00) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak. (TBMM/10.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katılacak.

(Ankara/09.00) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısı ve imza törenine iştirak edecek. (Ankara/10.45) 3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen "Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi"nin ikinci adımında, 20 özel gereksinimli kişiyi YHT ile Ankara'dan Eskişehir'e uğurlayacak. (Ankara/08.00) 4- Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Grand İstanbul Levent'te yapılacak. (İstanbul / 10.00) 5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. (Ankara/10.00) 6- TÜİK, ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Almanya'da 12 Afrika ülkesi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Afrika Konferansı gerçekleştirilecek. (Berlin) 2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Hong Kong) 3- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor. (Bogota) 4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) 5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor. (Bağdat) 6- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor. (Beyrut) GÜNCEL 1- "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" alt temasıyla düzenlenen "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı", kapanış oturumuyla sona erecek. (İstanbul/16.00) 2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. (Andorra La Vella/20.00) 2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.