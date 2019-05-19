GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni"ne katılacak. (Samsun/14.00) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törende yer alacak, Ahmet Andiçen İlkokulunca düzenlenecek programa katılacak, Samsun'daki etkinliklere iştirak edecek. (Ankara/09.15/10.00/Samsun/13.00) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı Programı"na katılacak, "1919 Bitmeyen Yolculuk" adlı sahne gösterisini izleyecek, iftar programında yer alacak. (Samsun/14.00-19.56) - İstanbul Valiliğince, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulacak, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda kutlama programı gerçekleştirilecek. (İstanbul/09.30/10.30) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek, MYK'nin "100. Yıl Bildirgesi"nin okunmasının ardından Atakum ve İlkadım belediye başkanlıklarına ziyarette bulunacak, gençlerle bir araya gelecek, Yeryüzü İftar Sofrası ile Kıraç ve Niyazi Koyuncu konserine katılacak.

(Samsun/16.00-21.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de muhtarlarla bir araya gelecek, belediyeye ziyarette bulunup vatandaşlarla buluşacak, "19 Mayıs Gençlik İftarı"na ve Ümraniye Belediyesince düzenlenecek ramazan etkinliğine katılacak, "Trabzonlular ile Sahur Programı"nda yer alacak. (İstanbul/13.30-01.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfınca düzenlenecek "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni'ne katılacak. (Samsun/11.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene iştirak edecek ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. (Meksiko) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) SPOR 1- Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü İspanya'da belli oluyor. - THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.