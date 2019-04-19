GÜNDEM ÖZETİ / 19 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenecek, "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" konulu konferansa katılacak. (Ankara/09.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar Üniversitesi 6. Bilim ve Fikir Festivali ile Belek'te OHSAD tarafından düzenlenen Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı'na iştirak edecek. (İstanbul/10.00/Antalya/14.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/16.45) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Romanya 1. Dönem JETCO Protokolü İmza Töreni ile Türkiye-Romanya İş ve Yatırım Forumu Kapanış Oturumu'na iştirak edecek. (İstanbul/16.30/17.15) 3- TÜİK, 2017-2018 dönemine ilişkin bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak. (Ankara/10.00) 4- TOBB, mart ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Görenler tanıyamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi Turgay Olcaytu TGC Başkanlığına yeniden seçildi

(Ankara/11.45) 2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek. (Hartum) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençliğe Yönelik Yayıncılık" başlıklı 7. Dini Yayınlar Kongresi'nin açılışına katılacak. (İstanbul/09.30) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek. (Düzce/10.00) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Kocaeli/09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla yargılanan 16 öğretmenin davası görülecek. (Sakarya/09.30) SPOR 1- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde 194,3 kilometrelik Balıkesir-Bursa etabı geçilecek. (Balıkesir/10.50) 2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. - Günün diğer maçında İspanya'nın Real Madrid ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımları karşılaşacak. (İstanbul/20.15/Madrid/22.15) 3- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın ilk maçında Kasımpaşa ile Bursaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.30) 4- Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın açılış maçında Birevim Elazığspor ile Osmanlıspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşacak. (Malatya/19.00) 5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ karşı karşıya gelecek.