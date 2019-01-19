GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ocak 2019

(Ankara/14.00/16.30/19.00/Tokat/15.30/İzmir/16.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısı beşer maçla başlayacak.

- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur grup müsabakaları Giresun, Ankara, Antalya ve Bursa'da sürüyor.

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