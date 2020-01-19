GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ocak 2020

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Haliliye Belediyesi Sosyal Market açılışına katılacak, Akçakale İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığı ile Halfeti İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Antalya/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

3- TFF 1. Lig'de 18. hafta İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü-Eskişehirspor, Boluspor-Osmanlıspor, Bursaspor-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/Ankara/14.00/Bolu/16.30/Bursa/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin Türk ve yabancı yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftaya Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşılaşmasıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş-Karayolları, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakalarıyla sürüyor.

(Aydın/14.00/İstanbul/14.00/18.00/18.30)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftaya 2 maçla devam edilecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları tamamlanacak.

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