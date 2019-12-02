GÜNDEM ÖZETİ / 2 ARALIK 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nin açılışına, Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camisi'nin ibadete açılış törenine ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tapu dağıtım törenine katılacak. (TEKİRDAĞ/12.00/13.00/15.00) 2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. (Ankara/12.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Meyra Palace Otel'de gerçekleştirilecek "Aile Hukuku Çalıştayı"na katılacak. (Ankara/10.00) 2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Side Premium Hotel'de, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katılacak.

(Antalya/09.00) 4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" Toplantısına iştirak edecek. (İstanbul/11.00) 5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tanıtım programına katılacak. (Ankara/14.00) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak ve "Export Akademi" İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak. (İstanbul/11.00/13.00) 2- TÜİK, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile 2018 yılı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) katılacak. Konferansın açılışını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. (Madrid) 2- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor. (Bağdat) GÜNCEL 1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) 2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş şampiyon özel sporcular ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda bir araya gelecek. (Ankara/14.00) 2- Süper Lig'de 13. haftanın son maçında Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.00) 3- TFF 1. Lig'de 13. hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor müsabakasıyla tamamlanacak. (Balıkesir/19.00) 4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla sona erecek.