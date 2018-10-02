GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/11.15/13.30/12.30/10.45/09.45) 2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Üniversitesi Harp ve Araştırma Enstitüleri yeni akademik yıl açılış törenine katılacak. (İstanbul/10.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenecek "Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı"na katılacak. (Ankara/09.30) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne iştirak edecek. (Ankara/09.30) 3- TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmalar ile komisyonlara seçim işleri yapılacak. (TBMM/15.00) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık'ta, "Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci Projesi"nin tanıtım törenine iştirak edecek. (Ankara/10.00) 2- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun "Batı Balkanlar Stratejik Diyalog Liderler Toplantısı"na katılacak. - Çavuşoğlu, resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye'ye gelen Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ortak basın toplantısı ve anlaşma imza töreni düzenleyecek. (Cenevre/Ankara) 2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek savunma bakanları toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek​​. (Brüksel) 3- Irak'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin yansımaları izleniyor. 4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçları ve yansımaları takip ediliyor. 5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 6- Endonezya'da yaşanan depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip edilecek. (Palu) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

\ - Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30)

\ - 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden yargılanmasına devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek. (İstanbul/10.00) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Düşler, Oyunlar ve Okumalar Sergisi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/15.00) 2- Devlet Tiyatrolarında sezon açılışı, Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" eseriyle gerçekleştirilecek. (Ankara/19.30) SPOR 1- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor.

\ - Türkiye B Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'la karşılaşacak. (Sapporo/10.10) 2- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta maçları başlayacak. E, F, G ve H Gruplarında 8 maç yapılacak. 3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile deplasmanda yapacakları maç öncesi Dragao Stadı'nda basın toplantısında soruları cevaplayacak.

\ - Galatasaray, Porto maçı öncesi son antrenmanını Dragao Stadı'nda yapacak. (Porto/20.30/21.00) 4- 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali öncesi gerçekleştirilecek basın toplantısına, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile takım kaptanı Doğuş Balbay katılacak. (Ankara/16.00)