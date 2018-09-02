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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan İş Forumunda konuşacak.

- İmam Serahsi Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, Manas Üniversitesinde fahri doktora törenine katılacak ve Ata Beyit Anıtı’na çelenk koyacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'ndan, Issık Göl Tamçı Havaalanı'na hareket edecek.

(Bişkek)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemede bulunacak, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret edecek, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri törenine katılacak.

(Kütahya/11.00/14.00/14.30)

SPOR

1- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Türkiye Grand Prix'si Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(Afyonkarahisar/12.00)

2- Dünya Atıcılık Şampiyonası Güney Kore'nin Changwon kentinde başlayacak.

3- Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Antalyaspor-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.

(Erzurum/İstanbul/19.15/Antalya/Bursa/21.45)

4- Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta Hatayspor-Gazişehir Gaziantep, Altınordu-Denizlispor, Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Hatay/16.30/İzmir/Adana/21.45)

5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları tamamlanacak.

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Monza/16.10)

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2 EYLÜL 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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