GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2018

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemede bulunacak, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret edecek, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri törenine katılacak.

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Afyonkarahisar/12.00)

2- Dünya Atıcılık Şampiyonası Güney Kore'nin Changwon kentinde başlayacak.

3- Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Antalyaspor-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.

(Erzurum/İstanbul/19.15/Antalya/Bursa/21.45)

4- Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta Hatayspor-Gazişehir Gaziantep, Altınordu-Denizlispor, Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Hatay/16.30/İzmir/Adana/21.45)

5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları tamamlanacak.

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Monza/16.10)

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