GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan İş Forumunda konuşacak.
- İmam Serahsi Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, Manas Üniversitesinde fahri doktora törenine katılacak ve Ata Beyit Anıtı’na çelenk koyacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i ayrı ayrı kabul edecek.
- Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'ndan, Issık Göl Tamçı Havaalanı'na hareket edecek.
(Bişkek)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemede bulunacak, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret edecek, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri törenine katılacak.
(Kütahya/11.00/14.00/14.30)
SPOR
1- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Türkiye Grand Prix'si Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
(Afyonkarahisar/12.00)
2- Dünya Atıcılık Şampiyonası Güney Kore'nin Changwon kentinde başlayacak.
3- Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Antalyaspor-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.
(Erzurum/İstanbul/19.15/Antalya/Bursa/21.45)
4- Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta Hatayspor-Gazişehir Gaziantep, Altınordu-Denizlispor, Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Hatay/16.30/İzmir/Adana/21.45)
5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları tamamlanacak.
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.
(Monza/16.10)
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