GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Adli Yıl başlıyor - 2019-2020 Adli Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adli Yıl Açılış Töreni ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından TBMM Havuzlu Bahçe'de verilecek resepsiyona katılacak. (Ankara/10.00/20.00) 2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. (Ankara/12.00) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası'nda düzenlenecek çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ilk ürün törenine katılacak. (İzmir/12.00) 2- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin (Nisan-Haziran 2019) dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verisi ile 2018'e ilişkin yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verisini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu'nda "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" temasıyla gerçekleştirilecek panelde konuşacak. - Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Marjan Sarec tarafından kabul edilecek, Sloven mevkidaşı Miro Cerar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Bled) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) GÜNCEL 1- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılanlara destek amacıyla belediye önünde basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/13.00) 2- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/11.00)‬ SPOR 1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor. - Organizasyonun üçüncü gününde A Grubu'nda Venezuela-Fildişi Sahili ve Çin-Polonya, B Grubu'nda Nijerya-Arjantin ve Güney Kore-Rusya, C Grubu'nda Tunus-İran ve Porto Riko-İspanya, D Grubu'nda da İtalya-Angola ve Sırbistan-Filipinler karşı karşıya gelecek. (Pekin/11.00/15.00/Wuhan/11.30/15.30/Guangzhou/11.30/15.30/Foshan/10.30/14.30) 2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.