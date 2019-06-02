GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da "Kentsel Dönüşüm Ofisi Ziyareti ve Vatandaş Buluşması"na iştirak edecek, esnafı ziyaret edecek, Beşiktaş'ta "İftar Programı"na katılacak, şehit ailesine ziyarette bulunacak.

(Antalya/21.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/16.30)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Mugello/15.00)

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