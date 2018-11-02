GÜNDEM ÖZETİ / 2 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hilton Garden Inn'de düzenlenecek "Uluslararası Kadın Sempozyumu"nun açılışına katılacak. (Mardin/10.30) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Çanakkale Şehitliği ve Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek, Ayvacık Yukarıköy Deprem Konutları Teslim Töreni ile AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Ayvacık'ta yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulunacak. (Çanakkale/09.30-18.00) 3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesi görüşülecek. (TBMM/10.00) EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) 3- D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları (D-8 TSO) Genel Kurulu ve D-8 TSO İş Forumu, D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Dönem Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya Belek'te gerçekleştirilecek.

(Antalya/10.00/11.00) 4- TÜİK eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ilişkin arama ve kurtarma çalışmaları izleniyor. (Cakarta) 2- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yapacağı görüşme takip edilecek. (Kahire) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. (İstanbul/Ankara/Riyad/Washington) 2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsmail Hakkı Kur'an Kursu Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak, Ulu Cami'de cuma namazını kıldıracak ve hutbe irat edecek. (Bursa/10.30/12.53) 3- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) 4- FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla, dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'nda yapılacak derbiyle başlayacak. (İstanbul/21.00) 2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Milano/22.45) 3- Spor Toto 1. Lig'de 11. haftanın ilk maçında Altınordu ile Tetiş Yapı Elazığspor, Bornova Stadı'nda karşılaşacak. (İzmir/19.00) 4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak derbiyle başlayacak. (İstanbul/17.00) 5- "Turkish Airlines Open" uluslararası golf turnuvası Regnum Carya Golf Kulübü tesislerinde sürüyor.