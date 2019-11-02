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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Kasım 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 00:15 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluşma programına katılacak.

(Batman/13.45/17.30/18.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uşak Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Özel Kanyon Koleji Dr. Asım Taşer Spor Kompleksi ve Ortaokulu açılışına katılacak. Kurtulmuş, Korel Hotel'de düzenlenecek AK Parti Afyonkarahisar Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Uşak/11.30/13.00/Afyonkarahisar/16.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen İYİ Parti İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonu'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.

(Denizli/11:30)

3- Milli haberleşme uydusu Türksat 6A paneli, ATO Congresium, Angora A salonunda gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)

4- Ticaret Bakanlığı tarafından ekim ayı Dış Ticaret Veri Bülteni yayımlanacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tayland'da 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Bangkok)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'unda 81. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nu izleyecek.

(Ankara/16.00/16.30)

2- Süper Lig'de 10. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, Antalyaspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/15.00/Antalya/17.30/20.00/Trabzon/17.30)

3- TFF 1. Lig'de 10. hafta Hatayspor-Altay, Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor-Boluspor, Akhisarspor-Adana Demirspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Hatay/14.00/İzmir/Adana/16.30/Manisa/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftaya Beşiktaş Sompo Sigorta-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom, TOFAŞ-Galatasaray Doğa Sigorta, OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol karşılaşmalarıyla başlanacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/Bursa/17.30/Ankara/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/15.15/Adana/16.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasına PTT-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yollar-Karayolları, VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.00/17.30/19.30)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

8- TFF 3. Lig'de 11. haftanın ilk maçında 2. Grup'ta Karşıyaka ile Elazığ Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/13.30)

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2 Kasım GÜNDEM ÖZETİ gündem

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