GÜNDEM ÖZETİ / 2 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluşma programına katılacak.

(Batman/13.45/17.30/18.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uşak Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Özel Kanyon Koleji Dr. Asım Taşer Spor Kompleksi ve Ortaokulu açılışına katılacak. Kurtulmuş, Korel Hotel'de düzenlenecek AK Parti Afyonkarahisar Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Uşak/11.30/13.00/Afyonkarahisar/16.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen İYİ Parti İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonu'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.