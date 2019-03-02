GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mart 2019

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valiliğini ziyaret edecek, Türkiye Taş Kömürü Kura Çekilişini gerçekleştirecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Teşkilatı ve Kadın Girişimciler ile toplantı yapacak, Alo 170 Çağrı Merkezini ziyaret edecek, şehit aileleri, gazi aileleri, engelli ve engelli aileleri ile yemekte bir araya gelecek, Erdemir işçileri ile buluşacak.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi, Nizip Seçim Koordinasyon Merkezi ile Karkamış Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarını gerçekleştirecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Akademik Meslek Odaları Kurulu'nda konuşacak, STK temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programına katılacak, Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği'nde konuşacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Zonguldak/09.30/10.30/12.00/13.00/15.00/16.00/17.30/19.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'na yapacağı ziyaretten sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulunacak, Müze Otel'i ziyaret edecek, sektör temsilcileri ile toplantı yapacak, Samandağı Çevlik ile Arsuz ziyaret programlarına katılacak, Kayas Kalesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/11.00/11.30/12.00/13.00/13.30/15.00/17.30/19.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyaretinden sonra basın açıklaması yapacak, Tekirdağ Devlet Hastanesini, yapımı devam eden Şehir Hastanesini, Süleymanpaşa Eğitim Aile Sağlığı Merkezini ve 7 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret edecek, Ambulans Teslim Törenine katılacak, esnaf ziyareti yapacak.

(Tekirdağ/10.00/11.30/12.15/13.00/14.30)

5- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Üsküdarlı Gençlerle Buluşma Programı"na katılacak, Nevmekan'da gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/12.30)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör’ün proje tanıtım toplantısına katılacak.