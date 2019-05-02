GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2019

- Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Hakkari/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özel Çocuklar Şenliği ve "Futbolun Süperleri" ödül törenine katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/19.00)

2- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Eintracht Frankfurt ile Chelsea ve Arsenal ile Valencia karşı karşıya gelecek.

(Frankfurt/Londra/22.00)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play off yarı final serisi 4. maçında BOTAŞ ile Çukurova Basketbol karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00)

5- Türkiye Futbol Federasyonu ve Digitürk tarafından düzenlenen "Futbolun Süperleri" ödül töreni, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

