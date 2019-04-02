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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verisini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda düzenlenen oturumda konuşacak, New York'taki Türkevi inşaatında son kata ulaşılması vesilesiyle düzenlenecek şantiye etkinliğine katılacak, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda Türk toplumunun önde gelenlerini kabul edecek.

(New York)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lüleburgaz İlçe Müftülüğünün açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenecek programa iştirak edecek.

(Kırklareli/11.00/14.30/20.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta Kardemir Karabükspor-Adanaspor, Altınordu-Osmanlıspor, İstanbulspor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-Boluspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Karabük/İzmir/16.00/İstanbul/Ankara/19.00)

3- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya temsilcisi Imoco Volley ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Treviso/21.30)

4- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçlarında Maliye Piyango-Fenerbahçe, Halkbank-Ziraat Bankası, Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.30/19.00/İstanbul/18.00)

5- TFF 3. Lig'de 29. haftanın ilk maçında 3. Grup'ta Ankara Adliyespor-Serik Belediyespor karşılaşacak.

(Ankara/15.00)

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