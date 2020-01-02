GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2020

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

2- Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

(İstanbul/10.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının sonu olan 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/22.00)

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