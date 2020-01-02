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  4. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2020

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 00:00 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak.

(TBMM/14.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarına vereceği yemeğe katılacak.

(Ankara/17.30)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ile bir araya gelecek.

(Çanakkale/10.30/Tekirdağ/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Irak’taki ABD büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterileri ve yaşanan gelişmeler izlenecek.

(Bağdat)

3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

(İstanbul/10.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının sonu olan 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/22.00)

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