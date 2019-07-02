GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

1- Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş Digiturk ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- AB üyesi 28 ülkenin liderleri, birliğin önemli kurumlarına başkan seçmek amacıyla müzakerelerde bulunmak üzere tekrar bir araya gelecek.

(İstanbul/15.00)

2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Rotterdam/15.00)

3- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında İngiltere ile ABD karşı karşıya gelecek.

(Lyon/22.00)

4- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda E Grubu'nda Moritanya-Tunus ve Angola-Mali, F Grubu'nda ise Benin-Kamerun ve Gine Bissau-Gana maçlarıyla grup müsabakaları tamamlanacak.

(Süveyş/22.00/İsmailiye/22.00/19.00/Süveyş/19.00)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

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