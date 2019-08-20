GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2019

1- Trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı yapacak.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/14.30/17.00/Kocaeli)

2- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

4- Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifinin ardından gelişmeler izleniyor.

5- İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar başlayacak.

2- Atletizmde Turkcell Süper Lig final kademesi yarışmaları Bursa'da başlayacak.

(Bursa/15.40)

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