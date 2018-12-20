GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2018

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, Uçurum isimli tiyatro oyununun Bakanlığın konferans salonundaki galasına iştirak edecek.

(Tekirdağ/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Oyuncu Hulusi Kentmen, vefatının 25. yılında Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda anılacak.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları sona erecek.

- Kupanın üçüncü gününde Hatayspor-Gençlerbirliği, Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor, Akhisarspor-Fatih Karagümrük, Giresunspor-Fenerbahçe müsabakaları yapılacak.

(Hatay/13.00/Kocaeli/13.45/Manisa/18.00/Giresun/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko da Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Moskova/20.00/Podgorica/22.00)

3- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Filibe/19.00)

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