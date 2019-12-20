GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2019

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Güreş Şampiyonası'nı takip edecek.

(Ankara/17.00)

2- Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında lider Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- TFF 1. Lig'de 16. hafta Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Adana/19.00)

5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/12.00)

6- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Sorgun Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Yozgat/15.00)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor.

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