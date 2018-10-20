GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ekim 2018

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta Galatasaray-İzmit Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Kırçiçeği Bodrum-Beşiktaş, Gündoğdu Adana Basketbol-Fenerbahçe, OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Mersin/Muğla/Adana/Ankara/14.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftası Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne maçıyla başlayacak.

(İzmir/14.00)

7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Polatlı Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İzmir/16.00)

8- Japonya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, Sırbistan ile İtalya arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Yokohama/13.40)

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