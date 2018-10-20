GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli metrosunun ilk adımı olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil hattının temel atma törenine katılacak.
(Kocaeli/10.30)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Lisesi önünde düzenlenecek törene ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/12.15)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, basın toplantısı düzenleyecek.
(Konya/09.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Grand Tarabya Otel'de “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Buluşması Etkinliğine” katılacak.
(İstanbul/12.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki milletvekili genel seçimleri takip edilecek.
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul)
2- Duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesi, Galatasaray Meydanı'nda ve Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek törenlerin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
(İstanbul/10.00/12.00)
SPOR
1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da başlayacak.
- Şampiyonanın ilk gününde serbest stil 61, 74, 86 ve 125 kilolarda elemeler ve yarı final müsabakaları yapılacak.
(Budapeşte/11.30/17.45)
2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya Kasımpaşa-Akhisarspor, Medipol Başakşehir-Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/16.00/Sivas/19.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 9. haftaya Gençlerbirliği-Adanaspor, Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor, Balıkesirspor Baltok-Boluspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.00/Gaziantep/Balıkesir/19.30)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Afyon Belediyespor-TOFAŞ, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Gaziantep Basketbol, Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla başlayacak.
(Afyonkarahisar/13.00/Sakarya/15.15/Ankara/17.30)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta Galatasaray-İzmit Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Kırçiçeği Bodrum-Beşiktaş, Gündoğdu Adana Basketbol-Fenerbahçe, OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/Mersin/Muğla/Adana/Ankara/14.00)
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftası Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne maçıyla başlayacak.
(İzmir/14.00)
7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Polatlı Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.
(İzmir/16.00)
8- Japonya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, Sırbistan ile İtalya arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.
(Yokohama/13.40)
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