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GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli metrosunun ilk adımı olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil hattının temel atma törenine katılacak.

(Kocaeli/10.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Lisesi önünde düzenlenecek törene ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, basın toplantısı düzenleyecek.

(Konya/09.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Grand Tarabya Otel'de “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Buluşması Etkinliğine” katılacak.

(İstanbul/12.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki milletvekili genel seçimleri takip edilecek.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- Duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesi, Galatasaray Meydanı'nda ve Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek törenlerin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/10.00/12.00)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde serbest stil 61, 74, 86 ve 125 kilolarda elemeler ve yarı final müsabakaları yapılacak.

(Budapeşte/11.30/17.45)

2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya Kasımpaşa-Akhisarspor, Medipol Başakşehir-Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Sivas/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 9. haftaya Gençlerbirliği-Adanaspor, Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor, Balıkesirspor Baltok-Boluspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/Gaziantep/Balıkesir/19.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Afyon Belediyespor-TOFAŞ, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Gaziantep Basketbol, Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla başlayacak.

(Afyonkarahisar/13.00/Sakarya/15.15/Ankara/17.30)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta Galatasaray-İzmit Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Kırçiçeği Bodrum-Beşiktaş, Gündoğdu Adana Basketbol-Fenerbahçe, OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Mersin/Muğla/Adana/Ankara/14.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftası Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne maçıyla başlayacak.

(İzmir/14.00)

7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Polatlı Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İzmir/16.00)

8- Japonya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, Sırbistan ile İtalya arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Yokohama/13.40)

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