GÜNDEM ÖZETİ/ 20 Ekim 2019

- Eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için kongre üyelerinin karşısına çıkacak.

(İstanbul/19.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta 2 maçla sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlanacak.

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si koşulacak.

(Motegi/09.00)

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