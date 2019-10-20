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GÜNDEM ÖZETİ/ 20 Ekim 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 9. Ordu Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Afrika: Çıkarsız Dayanışma, İyilikte Yardımlaşma" konulu 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi, ikinci gününde devam edecek.

(İstanbul/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 8. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/14.00/Antalya/16.30/Denizli/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 8. hafta Keçiörengücü-Balıkesirspor, Boluspor-Giresunspor, Adanaspor-İstanbulspor, Altınordu-Altay müsabakalarıyla sürüyor.

(Ankara/14.00/Bolu/16.30/Adana/İzmir/19.00)

3- Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

- Eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için kongre üyelerinin karşısına çıkacak.

(İstanbul/10.30)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftaya Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol, OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/17.30/Ankara/15.15)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası Beşiktaş TRC İnşaat-İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/14.15/Hatay/16.30)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası VakıfBank-Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta 2 maçla sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlanacak.

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si koşulacak.

(Motegi/09.00)

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