GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek. (Ankara) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babaeski'de STK temsilcileri ile tarım toplantısına katılacak, halkla bir araya gelecek, Kırklareli'ni, Büyükkarıştıran, Evrensekiz ve Ahmetbey beldeleri ile Vize ilçesini ziyaret edecek. (Kırklareli/11.00-19.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde İstanbul yeni havalimanında düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışına katılacak. (İstanbul/12.00) EKONOMİ 1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenelenecek Orta Vadeli Program (OVP) lansmanı programına katılacak. (İstanbul/11.00) 2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Arama – Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30) 3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon Günleri ve Trabzon'un fethi kutlamalarına iştirak edecek. - Bakan Turhan ayrıca Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu toplantısında bulunacak. (İstanbul/19.00/16.00) 4- TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi ile ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belgrad'daki resmi temaslarının ikinci gününde, "Bilgi Güvenliği ve Bilişim Suçları Bakanlar Konferansı"na katılacak. (Belgrad) 2- Salzburg'da Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Devlet Başkanları Toplantısı düzenlenecek. (Viyana) 3- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pyongyang'daki Zirve'nin son gününde Paektu Yanardağını ziyaret edecek. (Seul) 4- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Türkiye-Rusya mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor. (İdlib) 5- Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Deyrizor) 6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Sana) GÜNCEL 1- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Türk-İş İl Temsilcileri ve Şube Başkanları Eğitim Semineri"nin açılış toplantısına katılacak. (Balıkesir/09.30) 2- "Evrensel Aşura Matem Merasimi", Halkalı Yahya Kemal Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/12.00) 3- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla "2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu" düzenlenecek. (Nevşehir/09.30) 4- Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları takip ediliyor. 5- FETÖ davaları - Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Ankara/09.30)

\ - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) - Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın, "himmet" toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) 6 - İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürdürülecek. (İstanbul/10.00) KÜLTÜR SANAT 1- İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından "Okullar Okulu" temasıyla 4.'sü düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali'nin basın toplantısı Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yapılacak. (İstanbul/10.00) 2- Bosna Hersekli yönetmen Aida Begiç'in son filmi "Bırakma Beni"nin galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.