GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katılacak. - Panele, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da iştirak edecek. (Ankara/10.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek. (Ankara/15.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret edecek. (İstanbul/14.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak. (Taşkent/09.00) 2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TÜBA ve TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'na katılacak.

(İstanbul/09.30) 3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ve Kınık ilçelerinde çeşitli inceleme ve temaslarda bulunacak. (İzmir/10.00-14.30) 4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Genişletilmiş İstişare Toplantısı’na katılacak. (İstanbul/14.30) 5- TÜİK, eylül ayı Tüketici Güven Endeksi ile ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ve hutbe iradında bulunacak, Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, İslami İlimler Fakültesi'nin açılışına ve konferansına katılacak. (Mersin/12.40/15.00) 2- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor. (İstanbul) 3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) 4- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) 5- Ağrı'da 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıkacak. (Ağrı/10.00) 6- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ/PDY'nin Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 sanığın "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından yargılandığı dava, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (İstanbul/10.00) - Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 11 sanığın yargılanmasına devam edilecek.