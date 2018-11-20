GÜNDEM ÖZETİ / 20 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grupları toplanacak. (TBMM/11.15/13.30/12.45/10.45/09.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19. Ulusal Çocuk Forumu’na katılacak. (TBMM/09.45) 2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın merkez binasındaki "Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek. (Ankara/19.30) 3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya’da gurbetçilerle bir araya gelecek. (Berlin) 4- TBMM'den - Genel Kurulda, seçimlerde aday olmak için görevinden ayrılan birlik, oda ve borsa ile esnaf ve sanatkar kuruluş başkanlarının seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönmelerine imkan tanıyan teklif görüşülecek. - Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının bütçesi ele alınacak. (TBMM/15.00/10.00) EKONOMİ 1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'a (IBF) katılacak. (İstanbul/09.30) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2018 yılında alınan karla mücadele ve bakım araçları hizmete alım törenine katılacak.

(Ankara/14.00) 3- TÜİK, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelecek. (Washington) 2- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek, eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. (Bakü) 3- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları Belçika'da bir araya gelecek. (Brüksel 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) 5- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Riyad/Washington/Ankara) GÜNCEL 1- Denizli'de eğitim uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek. (İstanbul /10.30) - Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu jandarma personeli 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.30) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Antalya Stadı'nda Ukrayna ile karşılaşacak. (Antalya/20.30) 2- UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

\ - Türkiye'nin yer aldığı B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile Rusya karşı karşıya gelecek. (Solna/22.45) 3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u konuk edecek. İki Türk takımını karşı karşıya getirecek maçta ise Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak. (İstanbul/20.00/21.00) 4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında Türk Telekom, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek.