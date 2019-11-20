GÜNDEM ÖZETİ / 20 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile Bakanlığınca düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumu toplantısı ile Aksaray Üniversitesinde "12 Dev Eser Toplu Açılış Töreni"ne katılacak, Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. (TBMM/10.00/Aksaray/13.00/15.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bangladeş 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Öğretmenlere Vefa Konseri'ne katılacak. (Ankara/11.00/20.00) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Beslenme Programının Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtım toplantısına iştirak edecek. (Konya/11.00) 3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesinde lojman açılış törenine katılacak. (Bingöl/11.00) 4- TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) 5- Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri ele alınacak. (TBMM/10.00) 6- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek. (TBMM/11.00) EKONOMİ 1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışını yapacak. (Ankara/10.00) 2- TÜİK, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (Brüksel) 2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor. 3- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales’in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip edilecek. (Bogota) 4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor. (Ankara) 5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor. (Bağdat) 6- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Stratejik Düşünce Enstitüsünün düzenlediği, "Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" programının açılışına katılacak. (Ankara/09.45) 2- Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iki sanığın, "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/10.00) 3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biga Ticaret Borsası Hizmet Binası ve Zahireciler Sitesi temel atma törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak, gençlerle buluşacak, Biga TSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak ve Biga Belediyesini ziyaret edecek. (Çanakkale/12.00-17.00) 2 - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.