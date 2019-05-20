GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mayıs 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Romanya'da AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında düzenlenecek çalışma oturumlarına katılacak, Romanya Çevre Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile ikili görüşme yapacak, çalışma yemeğine iştirak edecek, Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Galatasaray'ın sezonun bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin yansımaları takip edilecek.

2- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe, MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla sona erecek.

(Erzurum/Ankara/20.00)

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