GÜNDEM ÖZETİ / 20 Nisan 2019

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/16.15)

7- Voleybolda Efeler Ligi 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray ile Halkbank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/15.00)

8- Voleybolda Efeler Ligi 7-8'incilik serisi ilk maçında Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/14.00)

9- Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Erkekler 1. Lig final etabının ikinci gününde Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda Palandöken Belediyespor-Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.

(Kayseri/14.00/16.30)

10- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 22. haftası tek, Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 4 maçla başlayacak.

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